Губернатор Брянской области А.Богомаз в рамках СМЭФ рассказал об инновациях в сельском хозяйстве

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в рамках VI Славянского международного экономического форума рассказал об инновациях в сельском хозяйстве. По его словам, использование современных технологий позволят сделать хозяйство высокорентабельным.



"В следующем году мы снимем фильм, когда на поле не будет вообще ни одного человека, и тракторы будут сами сажать картофель. И не один, а порядка 10 тракторов будут все это делать сами. В ближайшие пять лет будет механизатор стоять с пультом, а там будет пахаться, будет обрабатываться, будет идти посадка, уборка. Мы к этому придём", — сообщил журналистам губернатор.



А.Богомаз также отметил, что немаловажную роль в успехах аграриев Брянской области сыграли господдержка и поддержка на уровне региона. "Субсидирование, освобождение от налога на имущество, налога на прибыль — это те льготы, которые все получают, все находятся в равных условиях", — подчеркнул он.



Тему современных технологий в сельском хозяйстве на форуме продолжил заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" Сергей Косогор.



"Точное земледелие — только одна из составляющих многоукладной экономики в сельском хозяйстве. Сюда же относятся параллельное вождение, зондирование земель, точное внесение удобрений. Но есть еще и аналитические системы, автоматизация принятия решений, в том числе с помощью съемки с дронов и космических данных", - рассказал он.



VI Славянский международный экономический форум, организованный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M, прошёл в Брянске 20 октября 2017 года.



"AK&M" от 24.10.2017