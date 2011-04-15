Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/10/2017
12:14

Губернатор Брянской области А.Богомаз в рамках СМЭФ рассказал об инновациях в сельском хозяйстве

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в рамках VI Славянского международного экономического форума рассказал об инновациях в сельском хозяйстве. По его словам, использование современных технологий позволят сделать хозяйство высокорентабельным.

"В следующем году мы снимем фильм, когда на поле не будет вообще ни одного человека, и тракторы будут сами сажать картофель. И не один, а порядка 10 тракторов будут все это делать сами. В ближайшие пять лет будет механизатор стоять с пультом, а там будет пахаться, будет обрабатываться, будет идти посадка, уборка. Мы к этому придём", — сообщил журналистам губернатор.

А.Богомаз также отметил, что немаловажную роль в успехах аграриев Брянской области сыграли господдержка и поддержка на уровне региона. "Субсидирование, освобождение от налога на имущество, налога на прибыль — это те льготы, которые все получают, все находятся в равных условиях", — подчеркнул он.

Тему современных технологий в сельском хозяйстве на форуме продолжил заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" Сергей Косогор.

"Точное земледелие — только одна из составляющих многоукладной экономики в сельском хозяйстве. Сюда же относятся параллельное вождение, зондирование земель, точное внесение удобрений. Но есть еще и аналитические системы, автоматизация принятия решений, в том числе с помощью съемки с дронов и космических данных", - рассказал он.

VI Славянский международный экономический форум, организованный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M, прошёл в Брянске 20 октября 2017 года.

"AK&M" от 24.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100