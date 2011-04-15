Внешэкономбанк и Единая электронная торговая площадка запускают совместный проект на блокчейне

Внешэкономбанк и АО "Единая электронная торговая площадка" подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместного проекта с применением технологии блокчейн. Об этом говорится в сообщении банка.



Проект нацелен на создание среды прозрачного электронного взаимодействия бизнеса и государства, а разработка методов хранения и верификации информации будет способствовать процессу перехода к цифровой экономике.



Внешэкономбанк планирует использовать данную технологию в инвестиционном процессе, мониторинге проектов, в закупках, а также заключении электронных договоров, их исполнении и отслеживании цепочек поставок и субподрядчиков.



Внешэкономбанк играет ключевую роль в реализации программы "Цифровая экономика". Планируется, что первый этап данного проекта будет реализован уже в конце текущего - начале следующего года.



АО "Единая электронная торговая площадка" - крупнейший оператор электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 24.10.2017