В рамках VI Славянского международного экономического форума прошла серия мастер-классов от федеральных экспертов

В рамках VI Славянского международного экономического форума (СМЭФ) прошла серия мастер-классов от федеральных экспертов.



В частности, мастер-класс по участию в мероприятиях федерального акселератора GeneratonS-2017 (трек Creative) собрал вместе авторов проектов в медиа, моде, игровых технологиях и производстве. Работали также мастер-классы "Необходимые условия ведения успешного бизнеса и маленькие секреты маркетинга без бюджета", "Как начать бизнес без вложений, не имея возможностей, без связей, и вырасти до компании с большими оборотами", мастер-класс от представителей TechNet GenerationS RoadShow и питч-сессия для авторов проектов, и мастер-класс на тему "Дизайн-мышление".



Кроме того, в деловую программу форума вошло посещение делегатами брянских предприятий, в том числе одного из флагманов промышленности - Брянского машиностроительного завода "Трансмашхолдинга", который выпускает магистральные и маневровые тепловозы, грузовые вагоны.



Также гости форума побывали на АО "Брянконфи", которая представляет на российском рынке широкий ассортимент печенья, вафель и конфет. Продукцию других брянских предприятий - комбайны, автогрейдеры, тягачи, погрузчики, автокраны, вело- и мототехнику - делегаты форума и все желающие могли осмотреть на индустриальной выставке, работавшей 20 октября перед Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина.



VI Славянский международный экономический форум, организованный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M, прошёл в Брянске 20 октября 2017 года.





"AK&M" от 24.10.2017