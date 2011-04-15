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24/10/2017
12:36

В рамках VI Славянского международного экономического форума прошла серия мастер-классов от федеральных экспертов

В рамках VI Славянского международного экономического форума (СМЭФ) прошла серия мастер-классов от федеральных экспертов.

В частности, мастер-класс по участию в мероприятиях федерального акселератора GeneratonS-2017 (трек Creative) собрал вместе авторов проектов в медиа, моде, игровых технологиях и производстве. Работали также мастер-классы "Необходимые условия ведения успешного бизнеса и маленькие секреты маркетинга без бюджета", "Как начать бизнес без вложений, не имея возможностей, без связей, и вырасти до компании с большими оборотами", мастер-класс от представителей TechNet GenerationS RoadShow и питч-сессия для авторов проектов, и мастер-класс на тему "Дизайн-мышление".

Кроме того, в деловую программу форума вошло посещение делегатами брянских предприятий, в том числе одного из флагманов промышленности - Брянского машиностроительного завода "Трансмашхолдинга", который выпускает магистральные и маневровые тепловозы, грузовые вагоны.

Также гости форума побывали на АО "Брянконфи", которая представляет на российском рынке широкий ассортимент печенья, вафель и конфет. Продукцию других брянских предприятий - комбайны, автогрейдеры, тягачи, погрузчики, автокраны, вело- и мототехнику - делегаты форума и все желающие могли осмотреть на индустриальной выставке, работавшей 20 октября перед Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина.

VI Славянский международный экономический форум, организованный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M, прошёл в Брянске 20 октября 2017 года.


"AK&M" от 24.10.2017
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