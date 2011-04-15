Ингосстрах выплатил более 2.8 млн руб. за спецтехнику, повреждённую в результате пожара

СПАО "Ингосстрах" в Иркутской области произвёл выплату страхового возмещения в размере более 2.8 млн руб. в связи с повреждением спецтехники. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл в апреле 2017 года в Нижнеилимском районе Иркутской области. Вследствие короткого замыкания электропроводки на территории предприятия произошло возгорание. В результате пожара была повреждена спецтехника, принадлежащая страхователю.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе сроком на 4 года. Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском пожара, удара молнии, взрыва, повреждения водой, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых объектов, а также наезда транспортных средств.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 24.10.2017