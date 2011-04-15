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24/10/2017
12:22

Банк "Возрождение" снижает ставки по потребительским кредитам

В банке "Возрождение" стартовала сезонная акция для зарплатных клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.

Потребительский кредит на сумму от 500 тыс. руб. до 31 декабря 2017 года можно оформить по низкой ставке 11.9% годовых.

Кредит без залога и поручительства на любые цели выдаётся на срок от 12 до 64 месяцев. Фиксированная ставка 11.9% действует при условии присоединения к договору страхования, при отказе от страхования ставка составит 15.9% годовых. Акция распространяется на клиентов, получающих заработную плату на карту банка, кроме того предложением могут воспользоваться сотрудники бюджетных организаций и другие клиенты банка.

ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.


"AK&M" от 24.10.2017
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