"Газпром нефть" подписала меморандум о взаимопонимании с ведущими частными венчурными фондами в области инвестиций в нефтегазовые технологии

"Газпром нефть" подписала меморандум о взаимопонимании с "Физтех Венчурз" и "Норс Энерджи Венчурс" – венчурными инвестиционными компаниями, которые управляют несколькими фондами и системно инвестируют в развитие технологий добычи углеводородов в России. Об этом говорится в сообщении компании.



Цель подписанного документа – формализация сложившегося сотрудничества для коммерциализации высокотехнологичных проектов в России и за рубежом. "Газпром нефть" и венчурные компании намерены обмениваться информацией о создаваемых стартапах в нефтегазовой отрасли, осуществлять мониторинг и экспертный анализ новых технологий, обсуждать перспективные потребности на рынке, а также развивать несколько совместных проектов.



В план мероприятий в рамках сотрудничества "Газпром нефти" с Phystech Ventures и North Energy Ventures включено взаимодействие с портфельными компаниями фондов. В частности, стороны выразили заинтересованность в развитии технологий радиального бурения, многоствольного закачивания, разработки программного обеспечения и других. Согласно подписанному документу, "Газпром нефть" планирует участвовать в финальной стадии НИОКР и последующем развитии компаний, создающих эти технологии.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей.



Акционерный капитал ПАО "Газпром нефть" состоит из 4741299639 акций. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром". Доля акций в свободном обращении по оценкам компании составляет 4.32% от уставного капитала. Банком-депозитарием по программам депозитарных расписок ПАО "Газпром нефть" является The Bank of New York Mellon.



Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.

















"AK&M" от 24.10.2017