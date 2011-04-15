Средняя выплата в ОСАГО в январе-сентябре росла при сокращении средней премии

Средняя выплата в ОСАГО в январе-сентябре 2017 года выросла на 17% и составила 77.253 тыс. руб., средняя премия сократилась на 3% до 5.814 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на предварительные сведения по ОСАГО, подготовленные Российским союзом автостраховщиков.



В сентябре 2017 года средняя выплата выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76.912 тыс. руб., средняя премия сократилась на 1% до 6.018 тыс. руб.



"ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом страхового рынка. Особенно это прослеживается на разрыве в динамике между средней выплатой, которая значительно выросла, и средней премией, которая продолжает сокращаться", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



По его словам, развитие электронных продаж полисов ОСАГО (обязательное для всех игроков ОСАГО с начала 2017 года) приносит страховщикам более дешевые полисы с высокими выплатами.



"В эти продажи пошли клиенты из регионов, где установлены необоснованно низкие региональные коэффициенты к тарифам, куда страховщики не хотели идти. Е-полисы также предпочитают покупать владельцы недорогих и маломощных автомобилей - также не слишком желанные для страховщиков. С другой стороны, в удаленных продажах более свободно проходят манипуляции клиентов с ценами в сторону занижения из-за предоставления неточных данных страховщикам", - сказал И.Юргенс.



В январе-сентябре 2017 года объём начисленных премий по ОСАГО составил 168.2 млрд руб., сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 22% до 141.8 млрд руб..



"Кризис на рынке ОСАГО развивался в последние 1.5 года особенно жестко. Дисбаланс складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов. Рассчитываем, что наш страховой рынок будет двигаться в этом направлении", - подчеркнул президент страхового союза.





"AK&M" от 24.10.2017