Российская валюта продолжает консолидироваться в пределах 57.3-57.8 руб. за доллар даже несмотря на отрицательную динамику цен на нефть, комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.



Подстегивает рост рубля приближение налогового периода, уже в среду должны завершиться выплаты НДПИ, НДС и акцизов, а в следующий понедельник завершится уплата налога на прибыль. Российским компаниям предстоит выплатить в бюджет не менее 1.3 млрд руб., что играет во пользу укрепления рубля.



Рубль поддерживает с растущий интерес со стороны крупных инвесторов к российскому госдолгу перед советом директоров Банка России, на котором может быть принято решение об очередном снижении ставки. Дело в том, что после снижения ставки ОФЗ существенно прибавят в цене, иностранные инвесторы спешат сыграть на этом.



На этом фоне высока вероятность, что курс доллара может просесть до 57 руб. в ближайшие два дня.







"AK&M" от 24.10.2017