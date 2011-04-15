Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/10/2017
13:24

Российская валюта продолжает консолидироваться

Российская валюта продолжает консолидироваться в пределах 57.3-57.8 руб. за доллар даже несмотря на отрицательную динамику цен на нефть, комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Подстегивает рост рубля приближение налогового периода, уже в среду должны завершиться выплаты НДПИ, НДС и акцизов, а в следующий понедельник завершится уплата налога на прибыль. Российским компаниям предстоит выплатить в бюджет не менее 1.3 млрд руб., что играет во пользу укрепления рубля.

Рубль поддерживает с растущий интерес со стороны крупных инвесторов к российскому госдолгу перед советом директоров Банка России, на котором может быть принято решение об очередном снижении ставки. Дело в том, что после снижения ставки ОФЗ существенно прибавят в цене, иностранные инвесторы спешат сыграть на этом.

На этом фоне высока вероятность, что курс доллара может просесть до 57 руб. в ближайшие два дня.



"AK&M" от 24.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100