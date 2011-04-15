РСА обратился в Банк России и Правительство с предложением ввести мораторий на изменение законодательства по ОСАГО

Российский союз страховщиков обратился в Банк России и Правительство РФ с предложением ввести мораторий на изменение законодательства по ОСАГО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.



"В настоящее время планируется рассмотрение пакета изменений, которые повлияют на тарифы в ОСАГО, причём не в сторону повышения. Например, на рассмотрении Госдумы находится пакет изменений по Европротоколу, который сильно меняет эту систему, меняет основы взаимодействия страховщиков с ГИБДД и другими службами", - сказал президент РСА.



Многообразие инициатив, по его словам, приводит к тому, что страховое сообщество не понимает, как дальше развиваться и на какие средства в такие короткие сроки.



"Безусловно, изменения нужны, но нужны и ресурсы для их реализации", - подчеркнул президент РСА.





"AK&M" от 24.10.2017