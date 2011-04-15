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24/10/2017
13:37

Для рубля наступили крайне удачная неделя

Для рубля наступили крайне удачная неделя, все факторы играют в пользу кратковременного укрепления, полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Рост курса российской валюты начался ещё с начала прошлой недели, так как на рынок российского госдолга активно заходили крупные иностранные фонды. Западные инвесторы пытаются заработать на предстоящем понижении ключевой ставки Банка России. Решение ЦБ снижать ставку подстегнет рост цен на гособлигации на фоне снижения их доходности, на что и рассчитывают инвесторы, подчёркивает аналитик.

Более того, на текущую неделю приходится пик налоговых выплат, российские компании скупают рублёвую ликвидность для расчётов с казной, что также способствует росту рубля.

На этом фоне, курс доллара может продолжить снижение к российской валюте вплоть до отметки 56.9 руб.


"AK&M" от 24.10.2017
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