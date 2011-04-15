В банковской системе РФ в III квартале выявлено 10.752 тыс. поддельных дензнака Банка России

В банковской системе РФ в III квартале 2017 года выявлено 10.752 тыс. поддельных денежных знака Банка России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных банкнот (6185), чуть меньше обнаружено поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. (4401). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. (1). Кроме того, были обнаружены три поддельные монеты номиналом 10 руб. и 11 - номиналом 5 руб.



Выявлено 872 поддельных банкнот иностранных государств. Из них в августе обнаружено 487 подделок, в июле и сентябре - 170 и 215 соответственно. Подавляющее большинство поддельных банкнот (804) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани и фунты стерлингов Соединённого Королевства.





"AK&M" от 24.10.2017