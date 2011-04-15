СМЭФ дал импульс дальнейшему инновационному развитию компаний

VI Славянский международный экономический форум, который прошёл в Брянске 20 октября 2017 года, дал импульс дальнейшему инновационному развитию компаний.



Как подчеркнула в интервью телеканалу "Брянская губерния" генеральный директор Информационного агентства АК&М Зоя Ларькина, при содействии которого проводился Форум, Россия находится на рубеже перехода в новое цифровое, инновационно-технологическое будущее и сейчас, безусловно, необходимо об этом говорить. Компании понимают, для того чтобы выжить в конкурентной борьбе, необходимо именно инновационное развитие. И нужно дать импульс, дать посыл, дать им возможность поддержки на этом пути. И Форум позволяет компаниям и экспертам развиваться в этом направлении.



Из Москвы на Форум в Брянск приехали многочисленные эксперты и представители бизнеса, которым интересна Брянская область, кто готов предложить свои проекты, сказала З.Ларькина.



В работе Форума участвовали представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватила как ближнее, так и дальнее зарубежье.



"Много завязок, много интересов… Форум притягивает партнёров, ищет и ждёт инвесторов", - подчеркнула З.Ларькина.



Всего в рамках VI Славянского международного экономического форума были подписаны инвестиционные соглашения на 6.28 млрд руб.



Славянский международный экономический форум проходит с 2009 года. Тема Форума 2017 года - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада".





"AK&M" от 24.10.2017