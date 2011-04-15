АЛРОСА за девять месяцев увеличила добычу алмазов на 6%

Объём добычи группы "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2017 года составил 29.5 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года за счёт роста алмазодобычи на россыпных месторождениях, подземном руднике "Удачный" и трубке "им. Карпинского-1" ПАО "Севералмаз". Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



"Рост алмазодобычи компании обеспечен увеличением объёмов работ на россыпных месторождениях и стратегических алмазодобывающих проектах – подземном руднике "Удачный" и трубке "им. Карпинского-1" ПАО "Севералмаз". Компания подтверждает план по алмазодобыче на 2017 год в размере 39.3 млн карат", – отметил первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2017