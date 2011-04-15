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24/10/2017
16:47

Выручка АЛРОСА от продажи алмазов в III квартале составила не менее $848 млн

Объем продаж алмазов группы АЛРОСА в III квартале 2017 года составил 7.5 млн карат, в том числе 4.9 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене $169 за карат и 2.6 млн карат алмазов технического качества по средней цене $9 за карат. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.

Выручка от продаж алмазов составила не менее $848 млн за III квартал 2017 года и не менее $3.3 млрд за 9 месяцев 2017 года. Выручка от реализации бриллиантов за указанные периоды составила не менее $13.2 млн и $68.1 млн соответственно.

"Рост алмазодобычи компании обеспечен увеличением объемов работ на россыпных месторождениях и стратегических алмазодобывающих проектах – подземном руднике "Удачный" и трубке "им. Карпинского-1" ПАО "Севералмаз". Компания подтверждает план по алмазодобыче на 2017 год в размере 39,3 млн карат", – отметил первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.

АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

"AK&M" от 24.10.2017
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