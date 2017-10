ВымпелКом, Huawei и Qualcomm завершили тестирование работы LTE License Assisted Access

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), Huawei и Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, завершили тестирование работы LTE в нелицензируемом спектре 5ГГц, известной также как LTE License Assisted Access (LAA). Об этом говорится в сообщении ВымпелКома.



Тестирование проведено в рамках меморандума о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G, подписанного компаниями "ВымпелКом" и Huawei в октябре 2016 года.



Уже сейчас известно, что будущий стандарт 5G подразумевает использование нового радио интерфейса: 5G-NR, а также агрегацию всех возможных частотных спектров и использование технологии Massive MIMO (технология, в которой количество пользовательских терминалов намного меньше, чем количество антенн базовой станции). Это позволит достигать скорости в несколько десятков гигабит в секунду, что поспособствует развитию новых цифровых мобильных сервисов.



Технология LTE License Assisted Access (LAA) протестирована путем объединения полосы радиочастот 10МГц (Band 7) и двух полос по 20МГц в нелицензируемом диапазоне 5ГГц. Данное техническое решение позволило достичь на абонентском устройстве скорости закачки данных более чем в 480 Мбит/с.



Тестирование проводилось на базовой станции Huawei LampSite. Решение LampSite позволяет быстро и качественно организовать сетевое покрытие внутри помещений: магазинов, торговых центров, офисов, кафе, ресторанов и баров. В настоящее время внутри помещений количество передаваемого трафика может достигать 90% от общего количества передаваемых данных. В качестве тестового терминала использовалось мобильное тестовое устройство с Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE, первым коммерческим модемом, поддерживающим LAA. Ожидается, что первые коммерческие образцы абонентских устройств с поддержкой LTE LAA будут доступны до конца 2017 года.



Qualcomm Snapdragon - продукт компании Qualcomm Technologies, Inc.



Qualcomm™ и Snapdragon™ - торговые марки компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированные в США и других странах.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. Компания входит в группу VimpelCom Ltd. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "ВымпелКом" по РСБУ за I квартал 2017 года упала на 12% до 10.896 млрд руб. с 12.401 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.84% до 64.484 млрд руб. с 65.692 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 15% до 22.878 млрд руб. с 19.836 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 8.6% до 40.944 млрд руб. с 37.679 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2017