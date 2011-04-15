Гендиректором завода "Сервье РУС" назначен К.Морелон

В должность генерального директора производственного комплекса "Сервье РУС", принадлежащего одноименной фармацевтической компании и расположенного в поселке Софьино (Москва) вступил Ксавье Морелон (Xavier Morelon). Об этом говорится в сообщении компании.



Онн сменил на этой должности Рено Бессьера (Renaud Bessiere), который получил назначение в штаб-квартире компании на позицию директора проекта Bio-S ("Биотехнологии") в производственном комплексе в Жиди во Франции.



К.Морелон получил высшее образование в Университете Лиможа по специальности "прикладная химия" и "фармацевтические технологии", по окончании которого в 2003 году начал работу в штаб-квартире Servier во Франции. За 14 лет работы в компании прошел большой профессиональный путь - от менеджера по производству и руководителя проектов в области качества и логистики до руководителя отдела стратегического планирования и поставок главного производственного комплекса Servier в Жиди, - совмещая и развивая технические навыки, административную и управленческую работу.



Servier - международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире с широкой представленностью бизнеса - 148 стран мира, пять континентов, более 21 тыс.сотрудников. Годовой оборот Servier в 2016 году составил 4 млрд евро. Являясь полностью независимой, группа компаний Servier реинвестирует 25% оборота (без учета дженериков) в научные исследования и разработки, а всю прибыль - в развитие.



Servier работает в России 25 лет. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок компании. В 2007 году запущен высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственных препаратов для российских граждан. В 2012 году были осуществлены первые экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России, в страны СНГ.



"AK&M" от 24.10.2017