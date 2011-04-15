Petropavlovsk планирует с 26 октября провести road show евробондов в долларах, сообщается в пресс-релизе компании.



Организаторами размещения выбраны Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".



Эмитент в зависимости от рыночных условий может выпустить евробонды с погашением через 5-7 лет. Выпуск ценных бумаг планируется разместить Положению S и Правилу 144A.



Petropavlovsk Рlc. является добывающей и геологоразведочной компанией, основные активы которой расположены в России. Это первая из английских горнодобывающих компаний со 100%-ными российскими активами, разместившая акции на Лондонской бирже альтернативных инвестиций. Группа Petropavlovsk была создана в результате объединения в 2009 году золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Деятельность группы сосредоточена на приобретении, разведке, разработке и организации производства месторождений полезных ископаемых. В настоящее время основное внимание уделяется месторождениям драгоценных металлов, в будущем планируется развитие железорудных активов.



По состоянию на 2017 год группа "Ренова" Виктора Вексельберга крупнейшим акционером Petropavlovsk являлась 22.34% акций и 6.88% голосов в конвертируемых облигациях. Вместе с дружественными фондами Sothic Capital Management и M&G Debt Opportunities (входит в Prudential) Ренова контролировала около 40% Petropavlovsk.





"AK&M" от 24.10.2017