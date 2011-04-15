А.Костин назвал срок закрытия сделки по Роснефти

В ближайшие 1-1.5 месяца сделка по покупке пакета акций Роснефти китайской компанией CEFC China Energy ("Хуасинь") может быть закрыта. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью "Вести.Финанс".



"Эта сделка абсолютно не зависит от того, даст ВТБ кредит китайской компании или нет. Более того, этот вопрос рано комментировать, потому что мы один из банков, который предложили исходя из целесообразности и выгодности", - подчеркнул он.



А.Костин пояснил, что "если этот кредит будет выгоден для нас и, если мы договоримся по условиям, то мы его предоставим. Китайская сторона хотела бы взять бридж-кредит, а позднее может быть перекредитоваться в китайских банках на выгодных условиях".



По его словам, китайская компания может найти деньги и в другом месте.



Ранее глава CEFC Ли Юнг заявил, что ВТБ и Банк развития Китая предоставят кредит китайской CEFC China Energy для покупки акций Роснефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





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