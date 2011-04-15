В.Путин поручил до 1 июля представить предложения по законодательному регулированию майнинга

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ и Банку России до 1 июля подготовить поправки в законодательство в рамках реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Соответствующие поручения размещены на сайте Кремля.



Правительство и Банк России должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределённых реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в России.



Будут установлены требования к организации и осуществлению майнинга, включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка её налогообложения.



Кроме того, будет законодательно отрегулировано публичное привлечение денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.



Банк России и Правительство РФ до 20 декабря 2017 года должны представить предложения по созданию на базе ЦБ специальной регулятивной площадки ("сэндбокс") для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до установления правил регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом рынке.



"AK&M" от 24.10.2017