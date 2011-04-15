В работе СМЭФ приняли участие лучшие эксперты по продвижению новых технологий

В работе VI Славянского международного экономического форума приняли участие лучшие эксперты по продвижению новых технологий.



"Мы везём лучших экспертов по продвижению новых технологий, по трансферу технологий, по тем новым моделям бизнеса, которые сейчас приняты", - сообщила в интервью телеканалу "Брянская губерния" генеральный директор Информационного агентства АК&М Зоя Ларькина, при содействии которого проводился Форум.



"В том числе, на форум приехали представители Агентства по технологическому развитию с информацией, какой мейн-стрим, к чему стремиться, к чему идёт мир, к чему идёт страна. Приехали эксперты из институтов, эксперты из бизнеса, консультанты, эксперты из Фонда Бортника", - сказала З.Ларькина.



Гендиректор Информационного агентства АК&М подчеркнула, что Брянская область удивительна по своему промышленному и сельскохозяйственному потенциалу.



"Брянская область - это форпост страны, это область, которая находится на пересечении торговых путей, это то самое место, где стекаются информация, товары, технологии из соседних государств", - сказала З.Ларькина.



VI Славянский международный экономический форум прошёл в Брянске 20 октября 2017 года. Форум проводится с 2009 года, и в текущем году собрал рекордное число делегатов - 1200 человек. Тема Форума 2017 года - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада".





"AK&M" от 24.10.2017