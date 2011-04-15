Рынок акций сегодня показал скучную динамику наряду с нефтью

Во вторник, 24 октября, на американские фондовые площадки вернулся оптимизм. Индексы в США взмыли вверх с начала торгов, возобновив движение в рамках среднесрочного растущего тренда после непродолжительной и незначительной коррекции. Индекс доллара США сегодня еще немного продвинулся к локальной границе сопротивления 94 п. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой.



На европейских рынках наблюдается затишье, тогда как усугубление конфликта Испании и Каталонии сдерживает покупательские порывы биржевиков. Евро держится неподалеку $1.175 на фоне того, что инвесторы пытаются оценить вероятность объявления ЕЦБ о сокращении программы стимулирования. Мы предполагаем, что политические риски и отсутствие прогресса в достижении таргета по инфляции являются сильными аргументами против решения о сворачивании стимулов на текущий момент. В случае же, если ЕЦБ откажется от планов по сокращению QE в ближайшее время, евро способен упасть еще ниже нынешних уровней.



Коммодитиз по большому счету не показывают внушительных изменений. Нефть Brent замерла на месте в районе $57.5 за баррель в ожидании выхода данных по запасам углеводородов. Замер и отечественный рынок акций. В результате индексы ММВБ и РТС так и не ушли далеко от отметок 2060 п. и 1130 п. Курс доллара США на бирже в Москве во вторник, 24 октября, на фоне скучной динамики нефтяных котировок, в основном, консолидировался вокруг 57.5 руб./$.





"AK&M" от 24.10.2017