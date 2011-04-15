"Газпром газэнергосеть" может увеличить долю продаж гелия через ЭТП до 40-50%

продажи гелия компанией "Газпром газэнергосеть" через ЭТП eOil.ru по итогам 2016 года составили 26% от общего объема производства. В нынешнем году показатель ожидается на уровне 27%. Такую информацию на конференции "Гелий 2017" представил начальник управления развития перспективных рынков реализации компании Дмитрий Койнов.



По прогнозам ООО "Газпром газэнергосеть", в следующем году объемы продаж через ЭТП еще увеличатся и достигнут 30%. На данный момент именно такая цифра зафиксирована в Торговой политике компании, и считается оптимальной долей реализации газообразного гелия на ЭТП.



"Мы не исключаем и дальнейшего роста показателя, например, до 40-50%, - подчеркнул Дмитрий Койнов. - Основным условием для этого является спрос со стороны потребителей. Но в этом случае мы должны будем согласовать изменение нашей торговой политики в ФАС".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.





"AK&M" от 24.10.2017