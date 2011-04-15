Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO

Внутренние и международные биржи, такие как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Гонконг, рассматриваются для частичного размещения Saudi Aramco. Об этом заявил глава Saudi Aramco, пишет Reuters.



"Вся подробная информация в настоящее время рассматривается нашим акционером, и со временем будет принято решение о месте проведения листинга", - сказал журналистам на инвестиционной конференции в Эр-Рияде генеральный директор Aramco Амин Нассер.



Компания заявила, что планирует провести IPO в 2018 году. На вопрос, рассматривается ли вариант проведения IPO в 2019 году, Нассер ответил отрицательно.



Как сообщали "Вести.Экономика", Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO в следующем году. IPO Aramco является частью "Видения-2030" - плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.







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