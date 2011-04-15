Сбербанк планирует увеличить прибыль до 1 трлн руб. к 2020 году

Руководство Сбербанка 14 ноября представит наблюдательному совету новую стратегию развития, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы банка. 14 декабря стратегия Сбербанка будет презентована инвесторам на Strategy day в Лондоне.



Как сообщили источники газеты, в новую стратегию банка на 2018-2020 годы планируется заложить чистую прибыль в размере 1 трлн руб. в год.



Издание отмечает, что 1 трлн руб. — ожидаемый заработок всей банковской системы России за текущий год.



Предыдущая стратегия Сбербанка была принята на 2014–2018 годы. На прошлой неделе президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что горизонт планирования был сокращён с пяти лет до трёх: "Мы не угадываем пятилетний цикл, потому что циклы сильно ускорились. Нужно переходить к стратегическому планированию на десятилетия, но планировать свой action-план на трёхлетний период".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 25.10.2017