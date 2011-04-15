А.Миллер и К.Карапетян обсудили вопросы поставок российского газа в Армению

Предправления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян обсудили вопросы поставок российского газа в Армению, сообщается в пресс-релизе Газпрома. Встреча прошла "на полях" визита в Армению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.



Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено поставкам российского газа на территорию республики.



Отмечено, что за 9 месяцев 2017 года в Армению поставлено 1.35 млрд куб. м, что на 20.6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Алексей Миллер и Карен Карапетян обсудили условия поставок газа на 2018 год.



На встрече речь также шла о планах дальнейшей совместной работы в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении.



ЗАО "Газпром Армения" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.



В 2013 году Газпром и "Газпром Армения" подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2.5 млрд куб. м в год в 2014–2018 годах. 7 апреля 2016 года подписано дополнение к контракту. Поставки газа до границы с Арменией осуществляет ООО "Газпром экспорт".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 25.10.2017