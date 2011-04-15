Абсолют Банк увеличил портфель ипотечных кредитов до 70 млрд руб.

Портфель ипотечных кредитов Абсолют Банка по итогам трёх кварталов достиг в 70 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Доля выданной ипотеки на первичное жилье составляет 44%, на вторичное - 45%, остальные 11% - это доля рефинансированных кредитов и прочих ипотечных продуктов.



Лидерами по объёму выданных жилищных займов стали: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.



Минимальная ставка по ипотечным программам Абсолют Банка с учётом опции "Абсолютная ставка" составляет 9.49%. Размер минимального первоначального взноса - 15% от стоимости объекта. Срок кредитования - до 30 лет.



ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры НПФ "Благосостояние").





"AK&M" от 25.10.2017