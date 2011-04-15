Минприроды утвердило перечни участков недр для геологоразведки

Глава Минприроды России Сергей Донской утвердил перечни участков недр, предлагаемых в 2017 году в пользование в целях геологического изучения. Об этом говорится в сообщении Минприроды.



Перечни включают 11 участков недр: 8 – с прогнозными ресурсами углеводородного сырья, 3 – подземных минеральных вод.



В частности, по два участка недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти, предлагаются в республиках Башкортостан и Саха (Якутия), по одному – в Республике Калмыкия, в Сахалинской и Тюменской областях, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области.



В Санкт-Петербурге в посёлке Стрельна и в Республике Ингушетия предлагаются в пользование в целях геологического изучения по одному участку недр, содержащих прогнозные ресурсы подземных минеральных вод.



В Камчатском крае в целях геологического изучения предлагается участок с прогнозными ресурсами теплоэнергетических подземных вод.



С перечнем участков недр можно ознакомиться на сайте Минприроды. Последний срок приёма заявок - 8 декабря 2017 года.



"AK&M" от 25.10.2017