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25/10/2017
13:50

Минприроды утвердило перечни участков недр для геологоразведки

Глава Минприроды России Сергей Донской утвердил перечни участков недр, предлагаемых в 2017 году в пользование в целях геологического изучения. Об этом говорится в сообщении Минприроды.

Перечни включают 11 участков недр: 8 – с прогнозными ресурсами углеводородного сырья, 3 – подземных минеральных вод.

В частности, по два участка недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти, предлагаются в республиках Башкортостан и Саха (Якутия), по одному – в Республике Калмыкия, в Сахалинской и Тюменской областях, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области.

В Санкт-Петербурге в посёлке Стрельна и в Республике Ингушетия предлагаются в пользование в целях геологического изучения по одному участку недр, содержащих прогнозные ресурсы подземных минеральных вод.

В Камчатском крае в целях геологического изучения предлагается участок с прогнозными ресурсами теплоэнергетических подземных вод.

С перечнем участков недр можно ознакомиться на сайте Минприроды. Последний срок приёма заявок - 8 декабря 2017 года.

"AK&M" от 25.10.2017
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