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25/10/2017
14:12

Росбанк предоставил финансирование "ФосАгоро-Череповец" на сумму $50 млн

Росбанк предоставил финансирование АО "ФосАгоро-Череповец" на сумму $50 млн. Об этом говорится в сообщении банка.

Сделка, заключенная между Росбанком и АО "ФосАгоро-Череповец", структурирована в виде кредитной линии сроком на 3 года под поручительство ПАО "ФосАгро".

Привлечённые средства будут направлены компанией на рефинансирование долговых обязательств и финансирование своей текущей деятельности.

Росбанк и группа компаний "ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфоросодержащих удобрений - сотрудничают с 2013 года. За это время финансовая группа Societe Generale, в структуру которой входит Росбанк, выступила одним из организаторов размещения еврооблигаций компании на сумму $500 млн. Кроме того, в 2016 году Росбанк выступил в роли координирующего уполномоченного ведущего организатора и паспортного банка в сделке по привлечению компанией предэкспортного финансирования у синдиката международных банков на общую сумму в $250 млн.

В группу компаний "ФосАгро" входят АО "ФосАгро-Череповец", АО "Апатит", АО "Метахим", ООО "ФосАгро-Транс", ООО "ФосАгро-Регион" и АО "НИИУИФ им. профессора Я.В. Самойлова". Компания является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире производителем аммофоса и диаммонийфосфата.

ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".


"AK&M" от 25.10.2017
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