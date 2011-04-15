Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/10/2017
12:33

Мосэнерго за 9 месяцев увеличило выработку электроэнергии на 0.1% до 40.97 млрд кВт ч

Электростанции ПАО "Мосэнерго" за девять месяцев 2017 года выработали 40.97 млрд кВт ч электроэнергии - на 0.1% больше аналогичного показателя 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отпуск тепловой энергии вырос на 2% до 51.9 млн Гкал. Рост данного показателя достигнут, в основном, за счёт увеличения продолжительности отопительного периода по сравнению с прошлым годом, а также более низкой среднесуточной температуры в межотопительный период.

ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.9 ГВт и тепловой - 42.8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.

Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.

Электростанции Мосэнерго в первом полугодии 2017 года выработали 30.3 млрд кВт ч электроэнергии - на 5.6% больше аналогичного показателя 2016 года.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" и его ДЗО по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 44.98% до 14.528 млрд руб. с 10.021 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 8.78% до 104.181 млрд руб. с 95.769 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 69.87% до 17.915 млрд руб. с 10.546 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 44.22% до 18.095 млрд руб. с 12.547 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 40.64% до 25.304 млрд руб. с 17.992 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 44.14% до 14.726 млрд руб. с 10.217 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 9.7% до 104.397 млрд руб. с 95.163 млрд руб., прибыль от продаж - на 59.23% до 19.199 млрд руб. с 12.058 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 40.4% до 18.635 млрд руб. с 13.273 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 22.17% до 25.368 млрд руб. с 20.765 млрд руб.

"AK&M" от 25.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100