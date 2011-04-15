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25/10/2017
17:06

Ингосстрах и АльфаСтрахование застраховали строительно-монтажные риски АЦБК на сумму более 4.8 млрд руб. и 132 млн евро

Ингосстрах и АльфаСтрахование застраховали строительно-монтажные риски "Архангельского целлюлозно-бумажного комбината" на сумму более 4.8 млрд руб. и 132 млн евро. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Страховые компании предоставили лидеру отрасли совместную страховую защиту по рискам "материальный ущерб" и "ответственность", разделив ответственность по рискам в пропорции 50%/50%.

Страховые суммы по разделу "материальный ущерб" по договору страхования технического перевооружения КДМ-2 и КТЦ ТЭС-1 более 4 млрд руб. и 85 млн евро с последующим увеличением сумм.

Страховые суммы по разделу "материальный ущерб" по договору страхования строительства выпарной станции и технического перевооружения ЦКРИ-3 более 800 млн руб. и 47 млн евро с последующим увеличением сумм.

Напомним, что с 1 июля 2017 года действуют поправки в закон N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ", отменяющие практику вмененного страхования строительно-монтажных и других рисков в рамках СРО. Поправки также увеличили объём ответственности организаций перед третьими лицами. Таким образом, строительные риски страхуются компаниями и организациями в настоящее время в добровольном порядке.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.10.2017
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