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25/10/2017
14:07

УБРиР развивает "лёгкую" сеть для малого бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в октябре 2017 года открыл два "лёгких" офиса по обслуживанию юридических лиц в Самаре и Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении банка.

До конца года УБРиР планирует открыть ещё 3 офиса для обслуживания юрлиц и предпринимателей.

ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" (ИНН 6608008004) образовано в 1990 году. Всеволод Левин владеет 19.9989% акций УБРиР, Сергей Скубаков - 15.316%, Игорь Алтушкин - 29.99%, Владимир Печененко - 19.99%, Ирина Гайворонская - 13.28%.

Активы банка на 1 июля 2017 года по МСФО достигли 396 млрд руб., пассивы - 378.9 млрд руб., размер капитала 17.1 млрд руб.


"AK&M" от 25.10.2017
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