УБРиР развивает "лёгкую" сеть для малого бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в октябре 2017 года открыл два "лёгких" офиса по обслуживанию юридических лиц в Самаре и Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении банка.



До конца года УБРиР планирует открыть ещё 3 офиса для обслуживания юрлиц и предпринимателей.



ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" (ИНН 6608008004) образовано в 1990 году. Всеволод Левин владеет 19.9989% акций УБРиР, Сергей Скубаков - 15.316%, Игорь Алтушкин - 29.99%, Владимир Печененко - 19.99%, Ирина Гайворонская - 13.28%.



Активы банка на 1 июля 2017 года по МСФО достигли 396 млрд руб., пассивы - 378.9 млрд руб., размер капитала 17.1 млрд руб.





"AK&M" от 25.10.2017