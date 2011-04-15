"Т Плюс" намерена вложить 8.6 млрд руб. в модернизацию тепловых сетей Дзержинска

ПАО "Т Плюс" подало заявку на конкурс по модернизации системы теплоснабжения города Дзержинск (Нижегородская область) по концессионному соглашению. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В соответствии с поданным предложением, за 30-летний срок действия концессии "Т Плюс" вложит в модернизацию муниципальных квартальных и распределительных тепловых сетей 4.68 млрд руб. Кроме того, за тот же период 3.9 млрд руб. будет инвестировано в модернизацию магистральных теплосетей, находящихся в собственности компании.



В настоящее время квартальные и распределительные тепловые сети города, находящиеся в муниципальной собственности, имеют высокую степень износа. Порядка 40% трубопроводов эксплуатируются больше 30 лет (при норме в 20 лет), до сих пор есть сети, функционирующие более полувека. Количество отказов на этих сетях увеличиваются каждый год. Так, в 2017 году при проведении гидравлических испытаний количество порывов на них выросло на 28% по сравнению с 2016 годом.



Обязанность по капремонту тепловых сетей сегодня лежит на владельце - муниципалитете. Город, в свою очередь, должен ремонтировать сети из средств, полученных от "Т Плюс" за аренду (около 100 млн руб. в год). Однако в настоящее время муниципалитет вкладывает в ремонт сетей лишь около 10 млн руб., чего явно недостаточно для решения проблемы. При существующем положении дел старение сетей и аварийность на них будут только нарастать, подчеркивается в сообщении.



Логичным шагом в такой ситуации является концессионное соглашение. Заключение договора концессии позволит компании, в соответствии с представленной инвестпрограммой, целевым образом направлять средства, которые сейчас выплачиваются за аренду, на замену сетей, модернизацию и развитие теплосетевой инфраструктуры.



В составе Нижегородского филиала группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и "Кстовские тепловые сети".



ПАО "Т Плюс" (ранее - ОАО "Волжская ТГК" или ТГК-7, ИНН 6315376946) создано 1 августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании - производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей. В декабре 2014 года к Волжской ТГК были присоединены КЭС-Холдинг, ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9", ОАО "Оренбургская ТГК" и ряд других компаний в рамках консолидации генерирующих активов КЭС-Холдинга. При этом все акции объединяемых компаний, за исключением акций, подлежащих погашению, были конвертированы в дополнительные акции Волжской ТГК. В мае 2015 года общество переименовано в ПАО "Т Плюс".



Акционеры компании (на 31 декабря 2016 года): структуры группы "Ренова" - ЗАО "КЭС-холдинг" (32.34%), Brookweed Trading Limited (Кипр, 20.47%) и Gothelia Management Limited (Кипр, 12.17%), Merol Trading Limited (11.74%, в интересах израильских инвесторов, дружественных "Ренове"), ООО "Т Плюс Инвест" - 7.16%.



Генерирующие объекты группы "Т Плюс" по итогам 2016 года выработали 55.3 млрд кВт ч электроэнергии, что на 2.1% меньше, чем в 2015 году. Производство тепла выросло на 0.3% до 102.3 млн Гкал.



Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 67.7 раза до 8.155 млрд руб. со 117 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 12.99% до 187.66 млрд руб. со 166.085 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 88.39% до 17.68 млрд руб. с 9.358 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 21.21 раза до 10.942 млрд руб. с 516 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.54 раза до 7.623 млрд руб. с 3.005 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 8.21% до 119.891 млрд руб. со 110.792 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.28% до 18.161 млрд руб. с 14.496 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.63 раза до 9.787 млрд руб. с 3.721 млрд руб.



"AK&M" от 25.10.2017