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25/10/2017
16:39

Экс-глава ФТС А.Бельянинов возглавил Евразийский банк развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру экс-главы ФТС Андрея Бельянинова для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

"Минфину России внести кандидатуру Бельянинова Андрея Юрьевича для назначения в установленном порядке на должность председателя Евразийского банка развития", - отмечается в документе.

Бельянинов был освобождён от должности главы ФТС с формулировкой "по его просьбе" 28 июля прошлого года. 26 июля в офисе и дома у Бельянинова прошли обыски.

ЕАБР - международная финансовая организация, учреждённая в 2006 г. Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

"AK&M" от 25.10.2017
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