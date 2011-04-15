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25/10/2017
15:40

В Приморье началось строительство завода по утилизации автомобилей

Торжественная церемония начала строительства первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей, состоялась сегодня, 25 октября, на территории опережающего развития "Надеждинская". Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в мероприятии принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Запустить проект, который получил название "ТерминаТОР", планируется в 2018 году.

Совместный проект TerminaTOR реализуют в границах ТОР "Надеждинская" японские инвесторы Arai Shoji Co. Ltd., Royal AutoParts и группа компаний "Сумотори". Соответствующее соглашение было подписано на полях третьего Восточного экономического форума, который прошёл во Владивостоке в начале сентября. Заявленный объём инвестиций - 300 млн руб., сообщили представители японской стороны.

Новый завод будет выполнять глубокую переработку деталей как легковых, так и грузовых автомобилей, - сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Будет создано высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и другие. Часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.

Как отметил руководитель ГК "Сумотори" Виталий Веркеенко, проработка совместного проекта началась ещё в 2013 году, а сейчас официально начинается строительство завода. "Планируется закончить строительные работы в мае 2018 года. К настоящему моменту завершено проектирование, начаты подготовительные работы и планировка территории. На земельном участке площадью 24 тыс. кв. м, предоставленном Корпорацией развития Дальнего Востока, разместятся производственный и административный корпуса, соединённые переходом", - обозначил он.

У японского партнёра проекта имеется более чем 30-летний стаж деятельности на рынке утилизации автомобилей. Руководитель компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо отметил, что главными стимулами старта проекта в Приморье стали давние партнёрские отношения с "Сумотори" и льготный режим ТОР.

"Это новый бизнес для России, думаем, что он будет очень востребованным и поспособствует развитию других сопутствующих производств на территории края. Рассчитываем также, что стимулируем приход сюда и новых японских компаний", - подчеркнул он.

Помимо сбора и переработки уже выброшенных кузовов автомашин, планируется привлекать автовладельцев к сдаче на утилизацию отслуживших свой срок автомашин в обмен на господдержку при приобретении нового транспортного средства, сказал В.Веркеенко. Предполагается, что проект даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России.

По словам В.Усольцева, в настоящее время резидентами ТОР "Надеждинская" являются уже 34 компании, заявившие около 4 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент РФ Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году.

В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". Планируется, что к 2025 году валовая добавленная стоимость, созданная на территории этих четырёх ТОР, составит 105 млрд руб. в год.

Инвесторам, ставшим резидентами ТОР, предлагается целый ряд преференций - это режим "одного окна", быстрые сроки прохождения административных процедур. Любая проверка инвестора контрольными органами проводится только с согласия профильного министерства. Механизм ТОР предусматривает режим свободной таможенной зоны, облегчённый режим привлечения иностранной рабочей силы в случае нехватки местной, возможность софинансирования суверенным Фондом развития Дальнего Востока.

Первые 5 лет реализации инвестпроекта не платятся налоги на прибыль, имущество, землю. Первые 10 лет социальный налог на зарплату снижается с 30% до 7.6%. Подоходный налог составляет 13%. Кроме того, не взимается НДС и импортные пошлины за импорт для переработки. Скидки за пользование землей и обеспечение инфраструктурой составляют до 60%.

"AK&M" от 25.10.2017
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