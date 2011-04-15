В.Путин поручил досрочно проиндексировать пенсии военным

Президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам на месяц раньше запланированного — с 1 января 2018 года. Об этом свидетельствует стенограмма совещания В.Путина с членами Правительства.



"Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам – с 1 февраля. Это касается 2.6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали это раньше, сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии и военным пенсионерам, и приравненным к ним лицам, а это сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и так далее", - сказал В.Путин.



Доходы бюджета позволяют реализовать такую схему, отметил глава государства. Министр финансов Антон Силуанов на совещании подтвердил это.







"AK&M" от 25.10.2017