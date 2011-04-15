Задолженность по зарплате в России превышает 3 млрд руб. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства, свидетельствует стенограмма совещания на сайте Кремля.



"У нас 60 тыс. человек в стране вовремя не получают заработную плату, задолженность — свыше 3 млрд, почти 3.5 [млрд руб.]", — отметил глава государства.



Глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что на 1 октября общая сумма задолженности по заработной плате составляет 3.387 млрд руб.



"Если сравнивать с прошлым годом, путём всех принимаемых мер надзорного реагирования нам удалось снизить задолженность приблизительно на 1 миллиард. В прошлом году это было 4.5–4.8 миллиарда. То есть мы плавно задолженность снижаем, но понимаем, безусловно, что эта проблема остаётся достаточно острой", - сказал М.Топилин.



В свою очередь В.Путин сказал, что даст сигналы правоохранительным органам разобраться с задержками выплат зарплат в России.



"Обращаю внимание, что настораживает: в сельском хозяйстве задолженность 6 процентов, а в добывающих отраслях – 12. Там что денег меньше что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, невнимательном отношении к людям. Нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующие сигналы пошлю и в Прокуратуру, и в Следственный комитет", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 25.10.2017