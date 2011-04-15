Роснефть планирует дополнительно закупить у ПромГазСервиса газ в объёме до 0.5 млрд куб. м на сумму до 2.179 млрд руб.

Роснефть планирует дополнительно закупить у ПромГазСервис газ в объёме до 0.5 млрд куб. м на сумму до 2.179 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы Роснефти, размещённые на портале госзакупок.



Согласно проекту соглашения, ООО "ПромГазСервис" обязуется к ранее определенным объёмам газа, обеспечить дополнительные поставки газа для Роснефти в течение III квартала и IV квартала 2017 года.



Место поставки - Российская Федерация, Свердловская область.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





"AK&M" от 25.10.2017