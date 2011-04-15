Газпром утвердил программа газификации Республики Башкортостан на период до 2021 года

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о газификации региона, говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что в 2005-2016 годах Газпром инвестировал в газификацию республики 3.8 млрд руб., построено 25 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 483 км. За этот период уровень газификации Башкортостана увеличен с 78.5% до 91% (в целом по России — 67.2%).



Объём финансирования в 2017 году — 250 млн руб. В настоящее время Газпром ведёт строительство шести газопроводов на территории Баймакского, Бакалинского, Бураевского, Кармаскалинского и Уфимского районов, а также к новым микрорайонам г. Нефтекамска. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация ещё по двум газопроводам — в Бурзянском и Учалинском районах.



В октябре текущего года Газпром и правительство Республики утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. Документ предполагает газификацию свыше 52 тыс. домовладений и квартир, 209 котельных в 104 населённых пунктах Башкирии. Инвестиции компании оцениваются в 3.6 млрд руб. Их фактический размер будет зависеть, в частности, от выполнения правительством региона обязательств по подготовке потребителей к приёму газа, а также от состояния расчётов за поставленный газ.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 25.10.2017