Инфляция в РФ с 17 по 23 октября составила 0.1%, с начала года - 1.9%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 1%, рыба мороженая, хлеб ржаной, масло сливочное, маргарин, молоко стерилизованное, сметана и творог – на 0.2-0.4%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.6%, крупу гречневую – на 1.3%, масло подсолнечное, пшено и муку – на 0.2-0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3.4%, в том числе на огурцы и помидоры – 24.6% и 20.4% соответственно. При этом капуста белокочанная, лук, морковь и яблоки стали дешевле на 1.0-2.3%.



Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0.3%.



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