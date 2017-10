Продажи гелия по итогам года впервые могут превысить 5 млн куб. м

Объёмы продаж гелия растут планомерно и по итогам 2017 года общая реализация на внутренний рынок и на экспорт впервые с 2012 года может превысить 5 млн куб. м. Такой прогноз на конференции "Гелий 2017" озвучил начальник Управления развития перспективных рынков реализации ООО "Газпром газэнергосеть" Дмитрий Койнов.



По его словам, ещё в 2016 году началось снижение экспорта (до 1.17 млн куб. м), и в ближайшее время такая тенденция сохранится (в нынешнем году ожидается около 0.9 млн куб. м). Это связано прежде всего с ростом внутреннего потребления гелия. Этой же причиной обусловлено и небольшое увеличение объёмов импорта. Впрочем, отметил Дмитрий Койнов, уже в следующем году импорт снова начнёт снижаться и составит ориентировочно 100-150 тыс. куб. м. Снижение же экспортных отгрузок гелия и переадресация объёмов на российский рынок продолжатся и в 2018 году.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 25.10.2017