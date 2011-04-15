"Газпром промгаз" разработает схему и программу газификации Московской области на период 2018—2022 годов

По заказу Министерства энергетики Московской области с целью обеспечения развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, специалисты "Газпром промгаз" выполнят научно-исследовательскую работу "Схема и программа газификации Московской области на период 2018–2022 годов". Об этом говорится в сообщении компании.



Работа будет выполняться в два этапа и предусматривает анализ функционирования и развития газотранспортной и газораспределительной систем Московской области за период 2011—2016 годов, разработку прогноза потребления природного газа на пятилетний период в разрезе муниципальных районов и городских округов, разработку программы газификации, формирование рекомендаций по развитию газотранспортной и газораспределительной систем Московской области и системы внешнего газоснабжения, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на природный газ на период до 2022 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 25.10.2017