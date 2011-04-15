Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 октября 2017 года



СТРАШНО ДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАЛОГА

ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ "ГАЗПРОМА" ПРОСЯТ ЛЬГОТ ПО НДПИ



Как выяснил "Ъ", правительство готово снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для совместных добычных проектов "Газпрома" и иностранцев. В первую очередь речь может идти об СП с немецкой Wintershall и австрийской OMV. Точный механизм и масштабы льготы пока неизвестны. Минфин хочет остаться в рамках параметров, уже заложенных в Налоговом кодексе, но компании могут преследовать более амбициозные цели. По мнению аналитиков, применение повышенного НДПИ для "Газпрома" и его партнеров уже действительно не оправдывается более высокой доходностью экспорта газа.





ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА ТЯНУТ ЗА ЯЗЫК

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ПРИЗВАЛА РУСТАМА МИННИХАНОВА К БОРЬБЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ РУССКОГО И ТАТАРСКОГО





В Татарстане обостряется конфликт по поводу изучения татарского языка в школах, которые после проверок прокуратуры по поручению Владимира Путина переводят его в факультатив. Представители научной и творческой интеллигенции потребовали от президента республики Рустама Минниханова и депутатов Госсовета "побороться за татарский язык", иначе он может отправиться "на свалку истории". Господин Минниханов обращение не комментирует, а в Госсовете этот вопрос может быть поднят сегодня. Татарстан намерен предложить федеральным властям "компромисс" - увеличить количество часов русского языка и литературы в школах, но оставить татарский язык обязательным для всех учащихся до девятого класса.





ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ ВОЗВРАЩАЮТ ВАГОНЫ

РЕФОРМА ОАО РЖД МОЖЕТ ОТКАТИТЬСЯ НАЗАД



Как выяснил "Ъ", столкнувшись с проблемой невывоза грузов, ФАС предложила отказаться от реформы ОАО РЖД и вернуть монополии резервный парк вагонов. По мнению службы, ОАО РЖД и ее дочерняя Федеральная грузовая компания (ФГК) не сдержали, а, напротив, способствовали завышению цен на вагоны. В службе считают "экономически обоснованной" ставку 800 руб. в сутки за вагон, но и в отрасли, и в Минэкономики полагают, что расчеты занижены. На рынке инициативы ФАС считают противоречивыми, оспаривая как корректность расчетов, так и саму логику службы.





ОБОРОНУ ЗАЩИТЯТ ОТ САНКЦИЙ

БАНКОМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК МОЖЕТ СТАТЬ СТРУКТУРА "РОСТЕХА"



Как стало известно "Ъ", основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех"). Выделение специального банка для ОПК потребовалось из-за высокого риска ужесточения санкций со стороны США, которые могут отсечь от работы с оборонными предприятиями госбанки. Кроме РФК, по данным "Ъ", также рассматриваются Связь-банк и Новикомбанк. Выбор должен быть сделан до конца года.





СТАНКИ ДЛЯ "АНГАРЫ" ВЫТОЧИЛИ ДЕЛО

"Ъ" УЗНАЛ, КОГО СКР ПОДОЗРЕВАЕТ В ПОСТАВКАХ НЕЛИКВИДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА





Как стало известно "Ъ", главное следственное управление СКР нашло виновных в хищениях при модернизации производства ракет-носителей "Ангара". По версии следствия, уже бывший топ-менеджер Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева Александр Поздняков, замглавы "Спецстройсервиса" Виктор Тарасов и глава компании "Станкомашкомплекс" Вячеслав Логвиненко поставили в 32-й цех завода вместо изначально заявленных швейцарских токарных станков более дешевые аналоги. Ущерб оценивается следствием более чем в 20 млн руб. Защита господина Логвиненко считает, что он ничего не похитил, но даже поставил в ГКНПЦ более качественное оборудование.





ХАКАСИЯ ОБРАТИЛАСЬ ЗА МАТПОМОЩЬЮ

РЕСПУБЛИКА ПРОСИТ ПОДДЕРЖАТЬ ЕЕ 28 МИЛЛИАРДАМИ



Верховный совет (ВС) Хакасии попросил премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Госдумы Вячеслава Володина оказать финансовую помощь республике в размере 28,2 млрд руб. Ранее с просьбой о поддержке обращалась Удмуртия, а Карелии, судя по планам правительства, существенно урежут объем финансирования ФЦП по развитию республики до 2020 года. В правительстве "Ъ" сказали, что пока "никаких решений" по обращениям регионов нет. Эксперт считает, что центр и дальше будет "делать вид, что ничего не происходит".





ОРЕХОВСКИЙ КИЛЛЕР ПРИЗНАЛСЯ ВО ВСЕМ

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО СПЕЦНАЗОВЦА, ЗАСТРЕЛИВШЕГО 16 ЧЕЛОВЕК



ГСУ СКР по Московской области закончило расследование и передало через прокуратуру в суд уголовное дело бывшего штатного киллера ореховской ОПГ Игоря Сосновского. Экс-боец спецназа, отслуживший в свое время в Афганистане, обвиняется в 16 убийствах, пяти покушениях, а также в участии в банде, организованном преступном сообществе и других преступлениях. Он и несколько его подельников находились в розыске на протяжении 17 лет - до ареста в 2015 году. Сосновский дал признательные показания по многим эпизодам, включая расправу над известным адвокатом Татьяной Акимцевой. Таким образом киллер рассчитывает избежать пожизненного срока.





ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ ВЪЕЗЖАЕТ В ПДД

ДВИЖЕНИЕ НА ГИРОСКУТЕРАХ И СИГВЕЯХ ОТРЕГУЛИРУЮТ ПРАВИЛАМИ



Использование гражданами гироскутеров, сигвеев, моноколес и другого личного электротранспорта, возможно, будет регулироваться правилами дорожного движения. Необходимость корректив законодательства по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова проработает МВД в рамках плана по снижению аварийности на пешеходных переходах. ГИБДД вместе с экспертами также рассмотрит вопрос об усилении санкций для пешеходов-нарушителей.





ГЕНПРОКУРАТУРА ПРИГЛУШИЛА РАДИОТОЧКИ

В ВЕДОМСТВЕ ОБЪЯСНИЛИ УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВЫ РСВО



Глава ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) Игорь Зорин был уволен, потому что управлял иностранными компаниями, владевшими недвижимостью в США, разъяснили в Генпрокуратуре. При этом в ведомстве не видят оснований для иска о конфискации незадекларированного имущества. Тем временем российское отделение Transparency International сообщило ФБР о своих подозрениях в возможном отмывании денежных средств в ходе сделок с недвижимостью чиновника.





TMALL СЭКОНОМИТ НА ДОСТАВКЕ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ДОГОВОРИЛАСЬ С DPD О ЗАПУСКЕ САМОВЫВОЗА



Российские покупатели входящей в китайскую

Alibaba Group торговой площадки Tmall смогут получать заказы не только с помощью курьерской доставки, но и в пунктах выдачи и постаматах. Партнером Tmall в проекте стал оператор DPD. Эксперты отмечают резкий рост числа таких точек на рынке: доставка в них дешевле, чем до двери, что важно при невысокой стоимости заказа.





БЮРО УХОДЯТ В ИСТОРИЮ

СРАЗУ ДВА РЕГИОНАЛЬНЫХ БКИ ПОКИДАЮТ РЫНОК



По информации "Ъ", из 17 действующих бюро кредитных историй (БКИ) рынок намерены покинуть два игрока. В связи с решением о закрытии бизнеса выставили на торги хранившиеся в них данные БКИ "Северо-Западное" и "Поволжское". Оба бюро региональные, но "Северо-Западное" входило в топ-5 на рынке кредитных историй. Тот факт, что решение об уходе с рынка приняли сразу два бюро, причем одно из них крупное, эксперты связывают с грядущим ужесточением регулирования этой отрасли со стороны ЦБ, которое уже было анонсировано.





ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБЪЯСНЕНИЙ

БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ПОПАДАНИЯ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК



Ассоциация российских банков (АРБ) придумала для компаний способ избежать попадания в черный список банковским клиентов, которым отказано в проведении сомнительных операций. Перед каждой трансакцией, которую банк может счесть сомнительной, следует представлять ему "полный комплект" подтверждающих документов, считают в АРБ. На практике эти рекомендации неприменимы, указывают бизнесмены и банкиры.





SEPHORA ДОПОЛНИТ ILE DE BEAUTE

МАГАЗИНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ ОТКРОЮТСЯ В РОССИИ



Как стало известно "Ъ", принадлежащая французскому холдингу Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) компания Sephora с 2018 года начнет открывать в России свои парфюмерно-косметические магазины. Часть из них может появиться на месте точек сети Ile de Beaute, которую Sephora консолидировала год назад.





ФРАНШИЗУ ПОДКАРМЛИВАЮТ ИЗ РЕГИОНОВ

ВЛАДЕЛЬЦЫ БРЕНДОВ СТАЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ



Российский рынок франчайзинга за время кризиса - с осени 2014 года по текущий момент - рос за счет общественного питания и услуг для бизнеса. Количество франшиз в каждом из этих сегментов выросло на 40%, подсчитали эксперты Franshiza.ru. Покупательский спрос это подтверждает: больше всего запросов приходится на эти два сектора рынка.





NEWS MEDIA НАГОНЯЕТ HYPE

АРАМ ГАБРЕЛЯНОВ ИНВЕСТИРОВАЛ В ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ВИДЕОСТРИМИНГА



Владелец холдинга News Media Арам Габрелянов инвестировал в платформу для видеотрансляций Hype. Она позволит пользователям смотреть в прямом эфире стриминги видеоигр, новости и трансляции с мест событий. Сумма сделки оценивается в $3 млн.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 26.10.2017