Дайджест газеты "Ведомости" от 26 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 октября 2017 года.





НЕТ ДОЛЬЩИКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ



Власти в России намерены кардинально решить проблему обманутых дольщиков. Через несколько лет продажи жилья на стадии строительства могут быть прекращены.



Президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Этот вопрос обсуждался на совещании главы государства с членами правительства 25 октября, рассказал "Ведомостям" гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.



Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства - например, когда только выкопан котлован. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов.





ПОЛЕТЫ В КИТАЙ ВДОХНУТ ЖИЗНЬ В "ВИМ-АВИА"



Претендент на "ВИМ-авиа" Борис Карлов предложил Минтрансу план спасения авиакомпании: сократить парк самолётов и летать в Китай.



Управляющий директор фонда Aurora Investments Борис Карлов направил замминистра транспорта Валерию Окулову, директору Департамента гражданской авиации Светлане Петровой и руководителю Росавиации Александру Нерадько предложение о разорившейся "ВИМ-авиа". "Ведомости" ознакомились с копиями писем, человек.



План обсуждался с чиновниками, неожиданностью он не станет. Карлов предлагает дальше работать с девятью самолетами (три в собственности, шесть в лизинге). Сейчас в сертификате эксплуатанта "ВИМ-авиа" 29 судов (шесть собственных).





СТРАНА ПОДЕРЖАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Минпромторг хочет стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой будет допуск к программам господдержки автопрома.



Для комплектующих в России большой рынок сбыта, передает Министерство промышленности и торговли слова министра Дениса Мантурова: свои заводы построили практически все крупнейшие мировые автопроизводители. "В скором времени мы введем новые требования к локализации, и этот сегмент получит дополнительный импульс для роста", - пообещал министр.



Минпромторг совместно с отраслью разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания ключевых автомобильных узлов (двигатели, коробки передач, электроника и др.) выпущенными в России, объяснили "Ведомостям" люди, близкие к трем производителям автомобилей. Это будет добавлено в постановление правительства, определяющее условия признания российского происхождения товара.





СТРАХ БАНКИРА



Россияне продвинутее европейцев в пользовании банковскими технологиями. Но как технологии изменят банки?



Продвинутые клиенты российских банков опережают даже жителей Европы: 10% российских пользователей онлайн-банкинга, по данным McKinsey, уже используют только мобильные приложения (в Швеции таких 5%, а в Германии - 2%).



С другой стороны, россияне по-прежнему ценят человеческое общение: 64% респондентов использовали телефонную линию поддержки своего банка за последние полгода, а 98% посетили банк за тот же период времени, пишет EY.





БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ ЗА ГРАНИЦУ



70% средств среднего состоятельного клиента вложены за границей, из такой оценки исходит Альфа-Банк в портрете своего состоятельного клиента. После введения ограничений на зарубежные счета для чиновников (вступили в силу в августе 2013 г.) состоятельные россияне стали активнее интересоваться услугами юристов-международников, которые помогли бы разобраться в законодательстве о контролируемых иностранных компаниях, об автообмене финансовыми данными, а также в целом в валютном и налоговом законодательстве российских резидентов, помочь сформировать или оптимизировать текущую структуру владения активами. Около 40% крупных инвесторов перестали быть российскими налоговыми резидентами, а около 10% перевели зарубежные активы на третьих лиц.





ЛЮКС ПРИСМОТРЕЛСЯ К КРОССОВКАМ



Миллениалы заставляют люксовый рынок пересмотреть стратегию развития. Из-за этого бренды выпускают все больше кроссовок и пуховиков.



Миллениалы заставляют люксовый рынок пересмотреть стратегию развития - бренды выпускают все больше кроссовок и пуховиков.



После прошлогоднего падения в 2017 г. мировой рынок личных предметов роскоши снова вырастет - на 5% до 262 млрд евро. Основной драйвер роста - покупатели, которые родились после 1981 года.





FAIRMONT ВЫХОДИТ НА ТВЕРСКУЮ



Крупнейшая гостиничная сеть Европы - AccorHotels откроет в Москве второй люксовый отель. Гостиница Fairmont появится на Тверской-Ямской улице у метро "Маяковская".



Девелопер элитной недвижимости Vesper подписал соглашение с гостиничной группой AccorHotels об управлении строящимся 5-звездочным отелем на 1-й Тверской-Ямской улице рядом со ст. м. "Маяковская".



Об этом "Ведомостям" рассказал совладелец Vesper Борис Азаренко и подтвердил региональный директор AccorHotels Алексис Деларофф. По их словам, отель на 142 номера откроется в 2019 г. и станет первой гостиницей под брендом Fairmont в России. Сеть также будет управлять 50 апартаментами, которые запланированы в этом проекте. Под брендом Fairmont Hotels and Resorts работает 75 5-звездочных отелей в 23 странах. Самые известные ее отели - The Plaza в Нью-Йорке и Savoy в Лондоне.





МЕТАЛЛЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ



Электромобили спровоцировали борьбу за металлы. Быстро растет спрос на литий, кобальт и никель, необходимые для аккумуляторов.



Прогнозируемый рост мирового спроса на электромобили заставляет автопроизводителей озаботиться наличием сырья для выпуска аккумуляторов. К ним относятся литий, никель, кобальт, графит и редкоземельные металлы. Поэтому производители электромобилей и аккумуляторов стремятся обеспечить их поставки, договариваясь с горнодобывающими компаниями.



По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом году в мире было 2 млн электромобилей. К 2040 г. их число достигнет минимум 40 млн, прогнозирует МЭА. И крупнейшие горнодобывающие компании уже начали менять свой бизнес, чтобы обеспечить поставку материалов для литий-ионных аккумуляторов. Нынешний год должен стать "переломным моментом" для электромобилей.





"МИР РОСКОШИ БЫЛ САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЩЬЮ, О КОТОРОЙ Я БЫ ЗАДУМАЛСЯ"



Как Виктор Луис задумал построить первый в США модный конгломерат вроде LVMH и Kering.



Виктор Луис задумал создать из Coach, по его словам, "первый нью-йоркский дом моды".Это должен быть первый люксовый конгломерат в Америке - уменьшенная версия LVMH, Kering или Richemont, объясняет Fortune.



У европейских производителей роскоши в ассортименте можно найти самые разные товары - от одежды и обуви до алкоголя и часов, это самостоятельные сильные бренды, как, например, Louis Vuitton и Mo?t & Chandon, Gucci и Boucheron, Cartier и Lancel. Coach и ее конкуренты тоже торгуют многими товарами, но под одним брендом. У Америки свои особенности, объясняет журнал Fortune. Одна из них - местные инвесторы считают, что диверсификация снижает ценность компании, которая торгуется тогда с меньшим мультипликатором.



Но Луису надоело зависеть от спроса на традиционный товар Coach - женские сумочки. Пару лет назад он купил компанию Stuart Weitzman и в мгновение ока сделал Coach серьезным игроком на рынке обуви, и он увеличивает производство одежды, бижутерии и аксессуаров.Правда, это внесло путаницу в головы клиентов, так что 31 октября Coach переименовывается в Taрestry, чтобы не путать бренд и холдинговую компанию.





ДИКТАТУРА АББРЕВИАТУРЫ



Социолог Кирилл Титаев о ненужности ГБУЗ, ФБГОУ ВПО и ГКУ.

На фасаде огромная надпись светящимися буквами "ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница". Приставка "ГБУЗ" на основной вывеске появилась не очень давно. И не только на этом здании. Десятки тысяч учреждений по всей стране оснащают свои вывески неудобочитаемыми аббревиатурами - и это в лучшем случае.



В худшем на вывеске будет идти бесконечное перечисление вышестоящих организаций, потом длинное наименование организационно-правовой формы и только потом в самом низу маленькими буквами сообщается, что под вывеской находится детский сад номер такой-то. В документах - та же проблема.



Студентов заставляют писать, что они учатся не в таком-то университете, а в ФГБОУ ВО, и не дай бог по старинке написать "ФГБОУ ВПО".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.10.2017