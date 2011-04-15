В Банк России в III квартале поступило 28.8 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации и участников корпоративных отношений, что на 3% меньше по сравнению с II кварталом 2017 года (29.7 тыс.). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



Доля жалоб на субъекты страхового рынка в III квартале выросла на 5 п. п. до 74% от общего числа жалоб на НФО, а доля жалоб на участников рынка коллективных инвестиций существенно снизилась – на 10 п. п. до 6%. Доля жалоб на МФО практически не изменилась и составила 11%.



Резкий рост жалоб на негосударственные пенсионные фонды, зафиксированный в II квартале, сменился периодом стабилизации, в связи с чем изменилась структура поступивших обращений. В III квартале 2017 года в Банк России поступило менее 1 тыс. жалоб граждан по итогам переходной кампании 2016 года, что в три раза меньше, чем в II квартале 2017 года. Всего в III квартале 2017 года в Банк России поступило 1.6 тыс. жалоб на деятельность субъектов коллективных инвестиций (НПФ, управляющие компании, специализированные депозитарии).



Среди жалоб на страховые организации наибольшую долю по-прежнему занимают обращения по вопросам заключения договора ОСАГО (88%). Основная тематика жалоб по ОСАГО касается применения коэффициента "бонус-малус" (44%), однако доля таких обращений снизилась по сравнению с II кварталом на 20.7%. Снижение доли обращений в этот период носит сезонный характер и повторяется из года в год.



Доля жалоб в отношении некредитных финансовых организаций составила 48% от общего числа обращений, поступивших в Банк России в III квартале 2017 года. Остальные 52% пришлись на



деятельность кредитных организаций – их поступило 31.3 тыс., что на 4.3% больше, чем в II квартале 2017 года.



Наибольшее количество обращений в отношении кредитных организаций приходится на сектор потребительского кредитования (41%). Чаще всего клиенты банков жалуются на проблемы с погашением кредитов (31% от всех жалоб в секторе потребительского кредитования), а также на навязывание дополнительных услуг при заключении договоров (25%).



В связи с этим Банк России подготовил изменения в нормативный акт, которые позволят увеличить "период охлаждения" по договорам добровольного страхования до 14 дней: эта норма вступает в силу с 1 января 2018 года. Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность распространения "периода охлаждения" и на коллективные договоры страхования. Для решения проблемы чрезмерной закредитованности граждан разрабатываются меры, позволяющие ограничить предельную долговую нагрузку на заемщика на момент выдачи кредита.



"AK&M" от 26.10.2017