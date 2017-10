ТМК попросила держателей еврооблигаций разрешения освободить свою американскую "дочку" Ipsco от обязательств поручителя на $500 млн

ТМК проведёт собрания владельцев еврооблигаций компании на сумму $500 млн с погашением в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ТМК.



"Владельцам облигаций будет предложено одобрить резолюцию, которая будет предусматривать внесение в кредитный договор и в договор гарантии по кредиту, касающиеся облигаций, некоторых изменений, включая освобождение компании Ipsco Tubulars Inc. от обязательств, предусмотренных предоставленной данной компанией гарантией", - говорится в сообщении.



ТМК продолжает рассматривать в отношении Ipsco Tubulars Inc. ряд стратегических проектов. Изменения в кредитный договор в случае их реализации обеспечат ТМК гибкость в выборе оптимального варианта стратегии группы.



Агентом ТМК по получению согласия владельцев еврооблигаций выступает Citigroup Global Markets Ltd.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский. Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке РФ по итогам 2016 года составила 76%.



В феврале 2017 года ТМК провела SPO на 10.4 млрд руб. Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон".



Чистый убыток ТМК за II квартал 2017 года по МСФО составил $19 млн против прибыли в $42 млн в первом квартале. Выручка увеличилась на 17% до $1.107 млрд.



"AK&M" от 26.10.2017