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26/10/2017
12:58

Россия примет участие в строительстве города будущего Neom в Саудовской Аравии

Российский фонд прямых инвестиций совместно с ведущими российскими и международными партнёрами примет участие в проекте по созданию города будущего Neom. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Деятельность РФПИ будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в следующих основных сферах: солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил:

"Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер – от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта. РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города NEOM ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока".

На этой неделе Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в королевстве будет построен город будущего на берегу Красного моря. По словам принца, город под названием Неом (Neom) будет возведён на побережье Красного моря с нуля. Сумма инвестиций на начальном этапе составит $500 млрд, средства на строительство выделит правительство Саудовской Аравии, а также суверенный фонд страны и частные инвесторы.

"AK&M" от 26.10.2017
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