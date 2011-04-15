Россия примет участие в строительстве города будущего Neom в Саудовской Аравии

Российский фонд прямых инвестиций совместно с ведущими российскими и международными партнёрами примет участие в проекте по созданию города будущего Neom. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Деятельность РФПИ будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в следующих основных сферах: солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.



Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил:



"Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер – от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта. РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города NEOM ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока".



На этой неделе Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в королевстве будет построен город будущего на берегу Красного моря. По словам принца, город под названием Неом (Neom) будет возведён на побережье Красного моря с нуля. Сумма инвестиций на начальном этапе составит $500 млрд, средства на строительство выделит правительство Саудовской Аравии, а также суверенный фонд страны и частные инвесторы.



"AK&M" от 26.10.2017