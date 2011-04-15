Роснефть завершила 2Д сейсморазведочные работы на Центрально-Татарском участке недр в Японском море

ПАО "НК "Роснефть" с опережением сроков лицензионных обязательств завершило сейсморазведочные исследования 2Д и сопутствующие геологоразведочные работы (магнитометрические, гравиметрические исследования; батиметрическая съёмка) на Центрально-Татарском лицензионном участке.



Выполнение работ организовано дочерним обществом НК "Роснефть" - ООО "РН-Шельф-Арктика". К исследованиям было привлечено ОАО "Дальморнефтегеофизика", которое выполнило работы с использованием собственного судна.



Общий выполненный объём работ составил 9750 погонных километров. Район сейсмической съёмки располагался в северной части континентального шельфа Японского моря в акватории Татарского пролива, отделяющего остров Сахалин от материковой суши.



Полевые работы проводились с целью уточнения геологического строения нефтегазоперспективных объектов на лицензионном участке. Полученная информация будет передана для дальнейшей обработки и интерпретации по результатам которых будет принято решение по дальнейшим геологоразведочным работам на Центрально-Татарском участке.



Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ с соблюдением всех норм экологической и промышленной безопасности. В период проведения морских операций осуществлялось постоянное наблюдение за морскими животными.



Роснефть в сентябре 2017 года завершила сейсморазведочные исследования 3Д на Дерюгинском и Центрально-Татарском участках в Охотском и Японском морях соответственно. Суммарный объём выполненной сейсмической съёмки 3Д составил 2100 квадратных километров.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



"AK&M" от 26.10.2017