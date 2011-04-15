ТМК снова готовится к IPO активов в США. Такое мнение высказали аналитики, опрошенные газетой "Коммерсант".



ТМК в среду попросила держателей еврооблигаций с погашением в 2020 году на $500 млн освободить американский дивизион компании — IPSCO Tubulars Inc (TMK IPSCO) — от обязательств по гарантиям в рамках выпуска. ТМК продолжает рассматривать в отношении дивизиона "ряд стратегических проектов", и освобождение его от гарантий по бондам "обеспечит гибкость в выборе оптимального варианта стратегии, направленной на максимальное увеличение ценности IPSCO Tubulars как актива для ТМК", говорится в сообщении группы.



Осенью 2014 года ТМК рассматривала возможность IPO американского дивизиона, о чем в компании позднее говорили официально, а когда ситуация на рынке ухудшилась, трубная компания обсуждала и частичную продажу активов в США. В начале октября гендиректор ТМК Александр Ширяев, отвечая на вопросы об IPO дивизиона, отметил, что в компании "никогда не говорили, что эта тема закрыта".



В ТМК заявили, что "не могут давать конкретных комментариев" на вопросы о перспективах сделок M&A и публичного размещения бумаг TMK IPSCO.



В TMK IPSCO входят 12 предприятий мощностью 1.39 млн т труб в год.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский. Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке РФ по итогам 2016 года составила 76%.



В феврале 2017 года ТМК провела SPO на 10.4 млрд руб. Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон".



Чистый убыток ТМК за II квартал 2017 года по МСФО составил $19 млн против прибыли в $42 млн в первом квартале. Выручка увеличилась на 17% до $1.107 млрд.



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