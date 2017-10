Уровень газификации Пензенской области достиг 97%

Глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Особое внимание было уделено газификации. Инвестиции Газпрома в газификацию Пензенской области в 2005-2016 годах составили около 1.18 млрд руб. В частности, построено 13 межпоселковых газопроводов протяжённостью около 173 км. Обязательства правительства области по подготовке потребителей к приёму газа так же выполнены в полном объёме. Благодаря совместной работе уровень газификации региона увеличен с 80.4% до 97% (в среднем по России — 67.2%).



В текущем году Газпром завершил строительство одного газопровода. В настоящее время продолжается сооружение четырёх и проектирование трёх газопроводов.



В рамках утверждённой программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период до 2021 года планируется строительство 12 газопроводов в семи районах региона, а также в Пензе. В том числе шесть газопроводов предназначены для газификации сельскохозяйственных предприятий в Нижнеломовском, Никольском, Мокшанском и Сосновоборском районах. Инвестиции компании оцениваются в 2.4 млрд руб. При этом их фактический размер будет зависеть от погашения накопленной задолженности за поставленный газ.



На встрече рассмотрено состояние расчётов потребителей. По состоянию на 1 сентября просроченная задолженность за газ составила около 1.4 млрд руб., большая часть которой приходится на теплоснабжающие организации.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 26.10.2017