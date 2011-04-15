АЛРОСА расширит строительство асфальтированных дорог

Мирнинское управление автомобильных дорог (МУАД) АЛРОСА приобрело мобильный асфальтосмесительный завод Parker Road Star 1000. С его помощью МУАД сможет оперативно разворачивать дорожные работы в удалённых от Мирного населённых пунктах Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.



До последнего времени асфальтовая смесь изготавливалась на стационарном оборудовании, произведённом в 1968 году и имевшем производительность 20 т асфальта в час.



Новый завод стоимостью более 70 млн руб. поступил на предприятие в сентябре этого года. Его производительность составляет 80 т в час.



"Новый завод собран по последнему слову науки и техники. Он обладает высокой производительностью и позволяет изготавливать современные высококачественные асфальтовые смеси", - рассказывает главный инженер МУАД Вячеслав Прозоров.



Однако самое важное преимущество нового завода - его мобильность. Оборудование крепится на автомобильных платформах и может быть доставлено непосредственно к месту проведения работ. Развернуть производство на новом месте можно в течение двух дней.



"Такая мобильность открывает совершенно новые возможности для производства. В прежние годы мы были привязаны к Мирному и не могли закрывать потребность в асфальтировании дорог в других поселениях. Теперь же мы сможем асфальтировать дороги в самых удаленных уголках нашего края", - говорит В.Прозоров.



МУАД ведёт свою историю с 1960 года. В 2008 году оно стало самостоятельным структурным подразделением ПАО "АК "АЛРОСА". МУАД осуществляет строительство, ремонт и содержание круглогодичных автомобильных дорог и автомобильных зимников общей протяжённостью свыше 4 тыс. км. В состав МУАД входят несколько дорожных участков автопунктов, которые дислоцируются от города Ленска до города Удачного и посёлка Юрюнг-Хая в Республике Саха (Якутия) и до города Усть-Кут в Иркутской области.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 26.10.2017